شاركت الفنانة ريهام أيمن صورًا جديدة من إطلالتها أثناء مشاركتها حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ونشرت ريهام الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لقطات أخرى من تلك الليلة".

وظهرت ريهام بإطلالة أنيقة إذ ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود، و وضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

ولاقت الصور إعجاب الجمهور وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "قمر ماشاءالله"، "ريهام القمر"، "ماشاء الله بجد"، الفستان روعة"، سندريللا"، جمالك رباني".

يذكر أن الفنانة ريهام أيمن احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها مع زوجها الفنان شريف رمزي موجهًا لها رسالة رومانسية عبر فيها عن حبه لها.

