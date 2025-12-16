إعلان

سندريلا .. ريهام أيمن تشارك جمهورها صورًا جديدة من مهرجان البحر الأحمر

كتب : نوران أسامة

12:22 م 16/12/2025
    إطلالة ريهام أيمن في مهرجان البحر الأحمر
    ريهام أيمن تخطف الأنظار
    ريهام أيمن تنشر صور جديد من فعاليات مهرجان البحر الأحمر
    ريهام أيمن تنشر صور جديد من مهرجان البحر الأحمر
    ريهام أيمن تتألق بفستانها
    ريهام أيمن بفستان أنيق

شاركت الفنانة ريهام أيمن صورًا جديدة من إطلالتها أثناء مشاركتها حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ونشرت ريهام الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لقطات أخرى من تلك الليلة".

وظهرت ريهام بإطلالة أنيقة إذ ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود، و وضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

ولاقت الصور إعجاب الجمهور وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "قمر ماشاءالله"، "ريهام القمر"، "ماشاء الله بجد"، الفستان روعة"، سندريللا"، جمالك رباني".

يذكر أن الفنانة ريهام أيمن احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها مع زوجها الفنان شريف رمزي موجهًا لها رسالة رومانسية عبر فيها عن حبه لها.

