وفاة المطرب السوداني عبد القادر سالم بعد صراع مع المرض

كتب : مصطفى حمزة

01:01 م 16/12/2025

المطرب السوداني عبد القادر سالم

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، المطرب السوداني عبد القادر سالم، عن عمر 79 عام، بعد صراع مع المرض.

وأعلن نجل الراحل، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن وفاة والده صباح اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن مراسم الدفن ستقام في مقابر حمد النيل بمدينة أم درمان، عقب صلاة الظهر.

ويعد المطرب الراحل، من أبرز رموز الموسيقى والغناء في السودان، إذ مثل الأغنية السودانية في العديد من المهرجانات العالمية في بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والسويد، ونال وسام العلوم والآداب الفضي، وجائزة الدولة التشجيعية.

وقدم الراحل عبد القادر سالم، الذي شغل منصب رئيس اتحاد الفنانين بالسودان، العديد من الأغاني الشهيرة ، ومنها ، عمري ما بانسى، وكردفانية، وبسامة، و مقتول هواك يا كردفان، و قمرين، و على وين، و غيرها.

