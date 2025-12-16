محمد القس: السقا أجدع فنان ودعمني بعد "موضوع عائلي" وأتمنى العمل مع منى زكي

تواصل الفنانة هاجر السراج الاستماع بوقتها في دولة جورجيا، ونشرت صورا جديدة عبر حسابها على موقع انستجرام.

ظهرت سراج في الصور في أجواء قارصة البرودة، ووسط الثلوج، مع عدد من الأصدقاء والتقطت العديد من الصور التذكارية التي حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

هاجر السراج تشارك في إعلان أحمد سعد الجديد

شاركت الفنانة هاجر السراج، الفنان أحمد سعد بالحملة الإعلانية الخاصة بإحدى شركات الاتصالات مؤخرا، وحقق الإعلان نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

آخر مشاركات هاجر السراج الفنية

وكانت آخر مشاركات هاجر السراج في الدراما التليفزيونية بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية، هم: عصام عمر، رانيا يوسف، شيرين، مايان السيد، تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار.

