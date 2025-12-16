كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة فاطمة محمد علي، عن نجاتها من الموت، بعد تعرضها لحادث سير.

ونشرت فاطمة محمد علي، صورة تحطم سيارتها، عبر صفحتها في موقع فيسبوك ، وكتبت: "ربنا نجانى بلطفه وقدرته من موت محقق، لسه في العمر باقي قاعدالكم شوية".

وتابعت: "العربية كانت هاتتقلب وكنت هاتعجن جواها بس الحافظ حفظ، إيماني بعين الحفيظ أشد بكتير من إيماني بعين الحسود ودعواتكم الحلوة حاوطتني وفوقها ستر الله".

وأضافت :"الحمد لله كثيرا أنا بخير وده المهم كله يتعوض إن شاء الله، وبخصوص الخضة لو حد عنده الطاسة يسلفهالي".

واحتفلت الفنانة فاطمة محمد علي، في مايو الماضي، بزفاف ابنتها على نجل الفنان أشرف طلبة.