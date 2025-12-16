ساويرس: طرح بنكي الأهلي ومصر بالبورصة سيجد نجاحا كبيرا

تصوير- محمد معروف:

قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، إن طرح حصة من رأس مال بنكي الأهلي ومصر الحكوميين بالبورصة سيجد نجاحا كبيرا، باعتبارهما من أنجح وأعرق البنوك بالسوق المصرية.

وأوصى في مقابلة خلال "مؤتمر حابي" السنوي السابع اليوم، وحدة التعامل مع أصول الدولة التي تم إنشاؤها مؤخرا بتسريع طرح مقرات الوزارات التي تم إخلاؤها في وسط البلد للاستثمار، وتحويلها لفنادق وأراض في وسط البلد وعلى النيل دون التشدد في التسعير.

وتابع ساويرس: "لو في مصانع مملوكة للدولة متعثرة الأفضل تدخل القطاع الخاص وترفع رأس المال، ويجب أن تكون الدولة منظم ورقيب دون التدخل في الإدارة".

