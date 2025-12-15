بفستان جريء.. أحدث ظهور لـ نسرين طافش والجمهور يغازلها (صور)

فيلم "الست" بين إشادات النجوم وانتقادات الجمهور.. كيف أثار الجدل؟

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نسرين، الصور التي ظهرت فيها بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هو يعرف كم أحب الزهور".

وجاءت بعض تعيلقات الجمهور، كالتالي: "الجمال كله مع الورد، قمر بأي شكل، أناقة وجمال، حلاوة وعسل".

وتخوض نسرين طافش دراما رمضان 2026 بمسلسل "أنا وهو وهم" ويشاركها البطولة أحمد صلاح حسني، كمال أبو رية، شريف رمزي، ملك أحمد زاهر، سامح الصريطي، ميمي جمال، محمد مهران.