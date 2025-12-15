تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، بذكري وفاته الـ ٥١، وذلك في السادسة مساء السبت المقبل، ببيت السحيمي.

كما يكرم رئيس الجمعية، الفنانة الكبيرة مديحة حمدي، ويهدي لها درع الجمعية عن مجمل أعمالها الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون،.

وخلال الحفل تقدم فرقة الفن الأصيل بقيادة المايسترو مدحت حميدة، مجموعة من أشهر أغاني الفنان فريد الأطرش

ويشارك بالغناء في الحفل وليد رشدي، أسامة حسن، ميشيل يوسف، محمد وهبي، زينب المصري، نغم المصري، حسام فتحي .