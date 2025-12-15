كتبت- منال الجيوشي

قال محمد المصري، نجل الفنانة جليلة محمود، إن حالة والدته الصحية تدهورت بشكل كبير.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة "صدى البلد 2"، إن والدته كانت تعاني منذ فترة من حساسية الصدر تطورت إلى ربو.

وتابع المصري: "حالتها اتدهورت فجأة في الأيام الأخيرة بسبب فيروس في الجو أثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي".

وأوضح أن والدته نقلت للعناية المركزة بمستشفى النزهة، وشخص الأطباء حالتها بأنها تعاني من سدة رئوية، والرئة لا تستجيب لعملية الشهيق والزفير بشكل طبيعي، كما انخفض مستوى الأكسجين في جسمها للغاية، واكتشف الأطباء تضخم في الغدة الدرقية قد يكون مرتبطًا بورم يضغط على القصبة الهوائية.