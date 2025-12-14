نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان نبيل الغول

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفنان الراحل نبيل الغول، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر.

وقالت النقابة في بيان لها: "تنعى نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة وفاة الفنان نبيل الغول، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة فنية قدّم خلالها أعمالًا مميزة تركت أثرًا في وجدان الجمهور، وأسهم بها في إثراء الحركة الفنية".

وتابعت: "وتتقدم النقابة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه وزملائه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن نجل الفنان الراحل نبيل الغول، عن وفاة والده، عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، مشيرا إلى أن الدفن سيتم في مدافن عوارة، وصلاة الجنازة في جامع عوارة بطنطا بعد صلاة الظهر، والعزاء بدار مناسبات الشبان المسلمين بطنطا.

وشارك الفنان الراحل نبيل الغول، في عدد من الأعمال الفنية البارزة، من بينها: مسلسلات "الشهد والدموع" ج1 عام 1983، و "ذئاب الجبل" عام 1993، و"ترويض الشرسة" عام 1996، و"إمام الدعاة" عام 2002.

