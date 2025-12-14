نشرت الفنانة التونسية دارين حداد مقطع فيديو جديد يوثق لحظات من حفل زفافها يجمعها بزوجها إبراهيم الخشاب، الذي أقيم مساء أول أمس بحضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.

وظهرت دارين خلال الفيديو وهي تقوم بوضع عطر لها ولزوجها، وعلقت على الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام": "أحبك، إبراهيم الخشاب".

ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ونجوم الفن، وكتبت الفنانة جومانا مراد: "ألف مبروك حبيبتي"، فيما علق الفنان شريف رمزي: "ألف مبروك يا دارين".

كما جاءت أبرز تعليقات الجمهور كالتالي: "قمر ما شاء الله"، "مليون مبروك يا روحي"، "ربي يهنيكوا ويباركلكم في العمر والأولاد"، "فرحتلك أوي".

يُذكر أن آخر أعمال دارين حداد كان الجزء الخامس من مسلسل "المداح: أسطورة العهد"، الذي عُرض في رمضان 2025، وشارك في بطولته كل من حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، مي كساب، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، جوري بكر، وأحمد بدير، من تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

اقرأ أيضًا:

للمرة الثانية بعد مقتله.. أسرة سعيد مختار تتلقى العزاء مساء اليوم





محمد سامي بملابس الإحرام ومي عمر بالحجاب أمام الكعبة يؤديان مناسك العمرة





"بنحبك ومعاك لآخر المشوار".. هالة صدقي تدعم محمد صلاح بعد أزمته مع "ليفربول"





رمضان 2026.. دنيا سامي تكشف عن شخصيتها في مسلسل "فن الحرب"



