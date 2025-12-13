حجز إعادة محاكمة 6 متهمين في خلية المرج الثالثة للحكم 9 نوفمبر

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، حجز إعادة محاكمة 6 متهمين في خلية المرج الثالثة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق رسمية، إلى جلسة 9 نوفمبر؛ للحكم.

عقدت الجلسة بحضور رئيس المحكمة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول حتى الثاني عشر، خلال الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك بانضمامهم لجماعة الإخوان.

أما المتهمون من الثالث عشر حتى التاسع عشر، فقد ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، عبر تزويد المتهمين من الخامس حتى الثاني عشر بمستندات مزورة، تضمنت تذاكر مصطنعة، وقيد عائلي مزور، وشهادة ميلاد مزورة، وفق ما ورد بالتحقيقات.

كما ارتكب المتهمون من الرابع عشر حتى الثامن عشر، الذين لا يشغلون وظائف عامة، جريمة تزوير أوراق رسمية، تضمنت مستندات تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلي باسم المتهم الثامن، وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زوراً إلى موظفين عموميين.