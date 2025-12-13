تأجيل محاكمة 87 متهماً في خلية داعش بمدينة نصر لـ10 فبراير

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 87 متهماً في القضية رقم 17628 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلامياً باسم "خلية داعش مدينة نصر"، لجلسة 10 فبراير؛ لمرافعة النيابة العامة.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول وحتى الرابع، خلال الفترة من عام 2022 وحتى نوفمبر 2023، تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن الجماعة التي أسسها هؤلاء المتهمون كانت تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف المؤسسات العامة، والاعتداء على الأفراد.

أما بقية المتهمين، فوجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بالإضافة إلى تهم تمويل الإرهاب لبعضهم، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الرسائل والتكليفات المتعلقة بأنشطة الجماعة.