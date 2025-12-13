إعلان

تأجيل محاكمة 87 متهماً في خلية داعش بمدينة نصر لـ10 فبراير

كتب- صابر المحلاوي:

05:56 م 13/12/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 87 متهماً في القضية رقم 17628 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلامياً باسم "خلية داعش مدينة نصر"، لجلسة 10 فبراير؛ لمرافعة النيابة العامة.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول وحتى الرابع، خلال الفترة من عام 2022 وحتى نوفمبر 2023، تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن الجماعة التي أسسها هؤلاء المتهمون كانت تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف المؤسسات العامة، والاعتداء على الأفراد.

أما بقية المتهمين، فوجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بالإضافة إلى تهم تمويل الإرهاب لبعضهم، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الرسائل والتكليفات المتعلقة بأنشطة الجماعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

داعش مدينة نصر خلية داعش محاكم بدر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق