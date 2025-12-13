إعلان

بيلا حديد تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

كتب : مروان الطيب

06:05 م 13/12/2025
    بيلا حديد تخطف الأنظار من أحدث ظهور
    بيلا حديد تستمتع بوقتها
    بيلا حديد من أحدث جلسة تصوير
    بيلا حديد تتسوق بأحد المولات
    بيلا حديد من أحدث ظهور
    بيلا حديد
    عارضة الأزياء بيلا حديد
    النجمة بيلا حديد
    بيلا حديد تتألق في أحدث ظهور

خضعت بيلا حديد لجلسة تصوير جديدة ضمن الحملة الإعلانية لإحدى شركات العطور العالمية.

نشرت بيلا صور عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال شبابية أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

الظهور الأخير لـ بيلا حديد

كشفت بيلا حديد مؤخرا عن وجودها بمدينة دالاس الأمريكية ضمن مشاركتها في الحملة الإعلانية لشركة خاصة بالعطور والعناية بالبشرة.

ونشرت بيلا صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بعدد من الإطلالات الجريئة والأنيقة.

كما حرصت بيلا على التقاط العديد من الصور مع الجمهور الذي حاصرها منذ لحظة ظهورها.

مرض بيلا حديد

ونشرت بيلا مؤخرا صورا صادمة خلال وجودها بأحد المستشفيات لتلقي العلاج بعدما كشفت عن إصابتها بمرض لايم وهو مرض بكتيري مزمن.

بيلا حديد تواصل دعم القضية الفلسطينية

من المعروف عن بيلا حديد دعمها للقضية الفلسطينية نظرا لأصولها الفلسطينية، وتقوم بنشر صور وفيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل.

بالفستان الأبيض.. دارين حداد تحتفل بزفافها في حفل عائلي

في ثلاثة أيام.. إيرادات فيلم "الست" تتجاوز 7 ملايين جنيه

