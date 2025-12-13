ليلى علوي ولبلبة وإلهام شاهين في احتفالية سفارة البحرين باليوم الوطني (صور)

خضعت بيلا حديد لجلسة تصوير جديدة ضمن الحملة الإعلانية لإحدى شركات العطور العالمية.

نشرت بيلا صور عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال شبابية أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

الظهور الأخير لـ بيلا حديد

كشفت بيلا حديد مؤخرا عن وجودها بمدينة دالاس الأمريكية ضمن مشاركتها في الحملة الإعلانية لشركة خاصة بالعطور والعناية بالبشرة.

ونشرت بيلا صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بعدد من الإطلالات الجريئة والأنيقة.

كما حرصت بيلا على التقاط العديد من الصور مع الجمهور الذي حاصرها منذ لحظة ظهورها.

مرض بيلا حديد

ونشرت بيلا مؤخرا صورا صادمة خلال وجودها بأحد المستشفيات لتلقي العلاج بعدما كشفت عن إصابتها بمرض لايم وهو مرض بكتيري مزمن.

بيلا حديد تواصل دعم القضية الفلسطينية

من المعروف عن بيلا حديد دعمها للقضية الفلسطينية نظرا لأصولها الفلسطينية، وتقوم بنشر صور وفيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل.

