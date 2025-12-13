ضبط مسجل خطر بحوزته 90 طربة حشيش فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، من ضبط مسجل خطر سبق اتهامه في العديد من القضايا الجنائية، بحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر.

كانت معلومات وردت إلى العقيد حامد القرضاوي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، تفيد باتجار المدعو "أمين.م.ا.ع"، 50 عامًا، ويقيم بقرية أبوطبل التابعة لمركز كفر الشيخ في جوهر الحشيش المخدر.

وبفحص سجله الأمني تبين أنه مسجل خطر فئة ب، سبق اتهامه في 21 قضية "مخدرات، وسلاح ناري، وشروع في قتل".

وبعد العرض على اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وجه بإجراء التنسيق مع مباحث مركز شرطة كفر الشيخ لضبط المتهم، تحت إشراف العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، بعد ثبوت التحريات صحة ما ورد من معلومات.

شُكلت حملة أمنية مكبرة ضمت كل من المقدم حامد القرضاوي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، والرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، والنقيب محمد سلطان، معاون مباحث المركز، لضبط المتهم.

جرى ضبط المتهم، وبحوزته 90 طربة حشيش، و290 قرص مخدر (كبتاجون)، وسلاح ناري "فرد خرطوش" محلي الصنع، وطلقتين خرطوش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وألقي القبض على المتهم واقتيد إلى مركز شرطة كفر الشيخ و بمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة الحشيش والأقراص بقصد الإتجار وتوزيعها على عملائه، والسلاح الناري والطلقتين للدفاع عن النفس، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال على عملائه من تجار المواد المخدرة.

وحررت الأجهزة الأمنية، المحضر رقم 17673 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.