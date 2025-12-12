حرص الفنان أحمد السقا على حضور حفل زفاف فريدة ابنة النجم محمد هنيدي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء، وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.

واحتفل السقا بزفاف ابنة صديق عمره هنيدي، وشارك بإحدى فقرات حفل الزفاف، إذ ظهر ممسكا بطبلة وشارك فريدة فرحتها بالرقص على الدبكة .

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع رقص الفنان أحمد السقا من حفل الزفاف وكتبوا: "ولسه أدريانو واقف في ضهر همام" في إشارة إلى فيلم "همام في أمستردام" الذي جمعهما على شاشة السينما عام 1999.

شهد حفل الزفاف حضور نخبة من نجوم الوسط الفني هم من الفنان علاء مرسي، الفنانة مي سليم، الفنان أحمد رزق، الفنان محمود عبد المغني، الفنان حسام داغر، الفنان أحمد ادم، المخرج مجدي الهواري، الفنان عماد زيادة، المنتج جمال العدل، الفنان محمد ثروت، الفنانة نيرمين الفقي، الفنان صبري فواز، الفنان خالد زكي وقاموا بتهنئة هنيدي والتقطوا معه العديد من الصور التذكارية.

اقرأ أيضا:

كريم محمود عبدالعزيز يلغي متابعته لـ دينا الشربيني على إنستجرام

كارول سماحة تستعرض إطلالتها في ختام مهرجان البحر الأحمر والجمهور يعلق (صور)