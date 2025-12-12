فستان محتشم وأنيق ..10 صور من حفل زفاف فريدة ابنة محمد هنيدي

يحتفل النجم محمد هنيدي بزفاف ابنته فريدة، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بحضور الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الفني.

وارتدت فريدة فستان أبيض محتشم وانيق مطرز باللولي الأبيض وظهرت بطرحة طويلة

كواليس عقد قران فريدة محمد هنيدي

احتفل النجم محمد هنيدي نهاية شهر نوفمبر الماضي، بعقد قران ابنته فريدة، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

شهد عقد القران العديد من اللقطات المؤثرة، منها بكاء فريدة احتفالا بعقد قرانها وسط تهنئة والدها محمد هنيدي والحضور.

آخر أعمال محمد هنيدي الفنية

كانت آخر مشاركات محمد هنيدي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول تعرض المحامي اللامع (عبدالستار الكف) لحادث سيارة مأساوي، ويدخل على إثره في غيبوبة تستمر لمدة 20 عامًا، وعندما يفيق من غيبوبته يجد نفسه أمام أشياء ومفاهيم غريبة لم يشهدها من قبل، ويتوجب عليه مواكبة العصر والتطورات التي حدثت، كما يواجه صراعات جديدة وأعداء جدد وآخرين من الماضي.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركاته على شاشة السينما بفيلم "مرعي البريمو" عام 2023.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول (مرعي البريمو) الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

اقرأ أيضا:

كريم محمود عبدالعزيز يلغي متابعته لـ دينا الشربيني على إنستجرام