سيارة فارهة ورشاقة ملحوظة.. آيتن عامر تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

كتب : مروان الطيب

08:09 م 12/12/2025
خضعت الفنانة أيتن عامر لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

ظهرت أيتن في الصور خلال حضورها إحدى الفعاليات، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية، داخل سيارة فارهة إذ ظهرت بإطلالة كاجوال شبابية حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها،وأبرزت رشاقتها، كما ظهرت في إحدى الصور مع الفنان خالد سليم وكتبت أيتن على الصور: "بعض الطاقة لا يمكن تجاهلها".

آخر مشاركات أيتن عامر الفنية

كانت آخر مشاركات أيتن عامر بمسلسل "الحلانجي" بطولة الفنان محمد رجب، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول نصاب محترف يعمل لصالح مجموعة من الأشخاص يقومون بأعمال غير قانونية، ثم يقع ضحية لمؤامرة ويدخل على إثرها السجن، وعندما يخرج منه يحاول بناء حياته من جديد ويعقد تحالفات جديدة، بينما يخطط للانتقام ممن ظلموه.

أعمال تنتظر عرضها أيتن عامر قريبا

تشارك أيتن عامر بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة النجم ياسر جلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

