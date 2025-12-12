كشفت الفنانة الأردنية ركين سعد عن مشاهدتها مسرحية "أم كلثوم: دايبين في صوت الست" التي يشارك في بطولتها مجموعة من النجوم الشباب.

وأعادت ركين سعد نشر بوستر المسرحية عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي "انستجرام" وكتبت: "حضرت اليوم مسرحية أم كلثوم دايبين في صوت الست، مسرحية غنائية حلوة كتير وكلها مشاعر، مجهود كبير وضخم من أساتذة كبار وصناع وشباب موهوبين كتير، شكرا على العرض الممتع".

كما نشرت صورة من كواليس العرض ظهرت خلالها مع مصممة الأزياء ريم العدل وقامت بتهنئتها قائلة: "ريمو صديقتي الموهوبة مبروك يا قلبي".

كواليس مسرحية "أم كلثوم: دايبين في صوت الست"

مسرحية "أم كلثوم" تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبد الواحد، منتج تنفيذي إسراء طاهر، رئيس قسم التسويق آية العدل، منتج فني محمد عادل، ‎مهندس ديكور محمود صبري، تصميم أزياء ريم العدل، ‎مدرب أصوات أ.د جيهان الناصر وأ.د ‎إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، مصمم رقصات عمرو باتريك.

آخر مشاركات ركين سعد على شاشة السينما

وكانت آخر مشاركات ركين سعد على شاشة السينما بفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هام 2024 بطولة الفنان عصام عمر.

وتدور أحداث الفيلم حول حسن الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة رامبو؛ كلبه وصديقه الوحيد، في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قِبل جاره كارم، الأمر الذي يدفع حسن للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذ نفسه ورامبو من مصير مجهول.

أعمال تنتظر عرضها ركين سعد قريبا

تشارك الفنانة ركين سعد بفيلم "أسد" بطولة الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة (علي بن محمد الفارسي)، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

