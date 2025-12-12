إعلان

بـ"فستان جريء".. نانسي عجرم تخطف الأنظار والجمهور يغازلها (صور)

كتب : هاني صابر

12:05 م 12/12/2025
    نانسي عجرم تستعرض فستانها
    إطلالة نانسي عجرم
    فستان نانسي عجرم
    نانسي عجرم بإطلالة أنيقة
    نانسي عجرم تتألق بفستانها الجديد

خطفت المطربة نانسي عجرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نانسي، الصور مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلةٌ تتألق فيها الحب والموسيقى".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، إيه العسل ده، أميرة، يا جماله، بتجنني، الجميلة، أحلى نانسي".

يذكر أن، نانسي عجرم طرحت مؤخرا أغنية "سيدي يا سيدي" عبر قناتها على "يوتيوب".

