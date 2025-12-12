بـ"فستان جريء".. نانسي عجرم تخطف الأنظار والجمهور يغازلها (صور)
كتب : هاني صابر
12:05 م 12/12/2025
خطفت المطربة نانسي عجرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.
ونشرت نانسي، الصور مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلةٌ تتألق فيها الحب والموسيقى".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، إيه العسل ده، أميرة، يا جماله، بتجنني، الجميلة، أحلى نانسي".
يذكر أن، نانسي عجرم طرحت مؤخرا أغنية "سيدي يا سيدي" عبر قناتها على "يوتيوب".