بـ"فستان جريء".. نانسي عجرم تخطف الأنظار والجمهور يغازلها (صور)

خطفت المطربة نانسي عجرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نانسي، الصور مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلةٌ تتألق فيها الحب والموسيقى".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، إيه العسل ده، أميرة، يا جماله، بتجنني، الجميلة، أحلى نانسي".

يذكر أن، نانسي عجرم طرحت مؤخرا أغنية "سيدي يا سيدي" عبر قناتها على "يوتيوب".