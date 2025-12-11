إعلان

يسرا تقدم تكريم أنتوني هوبكنز بمهرجان البحر الأحمر السينمائي.. والأخير: حبيت السعودية

كتب : منى الموجي

10:04 م 11/12/2025
جدة- منى الموجي:

دعت المذيعة ريا أبي راشد مقدمة حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، النجمة يسرا للصعود إلى خشبة المسرح لإعلان التكريم الأخير اليوم الخميس 11 ديسمبر.

وقبل صعودها المسرح، أشير إلى أن يسرا تحتفل هذا العام بمرور خمسين عاما على مشوارها الفني، وعن ذلك قالت النجمة الكبيرة "شكرا لكم وسعيدة بوجودي بينكم، خمسين سنة مروا سريعا هي عمر مشواري الفني، لأنني أحببت ما كنت أقدم".

وقدمت يسرا تكريما خاصا من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، للنجم العالمي أنتوني هوبكنز، الذي قال "أنه من الرائع أن أكون بينكم، وشرف لي، بس عايز اقول شكرا" وأثنى على ما يقدمه المهرجان ودوره في دعم الصناعة.. أنا حبيت السعودية".

المهرجان أيضا شهد حفل ختامه تكريم إدريس ألبا، عهد كامل، دارين أرنوفسكي.

