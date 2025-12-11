إعلان

"نجوم الأمل والألم" أفضل كاتب سيناريو في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : منى الموجي

10:21 م 11/12/2025

الفيلم اللبناني نجوم الأمل والألم

جدة- منى الموجي:

فاز الفيلم اللبناني نجوم الأمل والألم للمخرج سيريل عريس بجائزة أفضل سيناريو من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في حفل ختام الدورة الخامسة التي أقيمت مساء الخميس 11 ديسمبر.

نجوم الأمل والألم إنتاج جورج شقير، جينيفر جوين بليك، جورج نيوبيرت، جاسبر وايذهوفت، بمشاركة

مونيا عقل، حسن عقيل، جوليا قصار، كميل سلامة، تينو كرم، نادين شلهوب، كتابة: سيريل عريس، بان فقيه.

ولد "نينو" و"ياسمينة" في خضم مذبحة مأساوية في بيروت، فارتبطا منذ طفولتهما. وعبر مصاعب مشتركة فقدان "نينو" لوالديه، وطلاق والدي "ياسمينة" حاكا رابطة غير قابلة للكسر. كانت "ياسمينة" تحلم بالفرار والنجاة، فاقترحت رحلة قطار سحرية إلى جزيرة نائية. وافق "نينو"، لكنّ خطّتهما باءت بالفشل عندما اضطرّت هي إلى الرحيل. يُعيد القدر جمعهما بعد مرور 24 عامًا، وعلى الرّغم من نظرتها المتشائمة لبيروت والحياة، تؤخذ "ياسمينة" بتفاؤل "نينو". تقع في حبّه، وتتخلى عن خططها للهجرة، فتنجرف بعيدًا في دوامة اتصالهما العميق.

الفيلم اللبناني نجوم الأمل والألم

