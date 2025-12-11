جدة- منى الموجي:

بدأ قبل قليل، حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بعد أيام قضاها عشاق السينما في مشاهدة عشرات الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما حضروا جلسات حوارية جمعتهم بنجوم وصناع الفن.

ويقدم حفل الختام المذيعة الشهيرة ريا أبي راشد، المذيع ياسر السقاف.

يشهد الحفل تواجد نجوم العالم، إلى جانب القائمين على تنظيم المهرجان: جمانا راشد، فيصل بالطيور، يسرا، أنتوني هوبكنز، إدريس ألبا، سلمان خان، مي عمر، محمد سامي، جوني ديب، شون بيكر، لبلبة، زين دريعي.

ويتم خلال الحفل إعلان تكريمات جديدة في الدورة الخامسة التي انطلقت مساء الخميس الماضي 4 ديسمبر، إلى جانب إعلان الأفلام الفائزة.