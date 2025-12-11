إعلان

أول تعليق من هند صبري بعد تكريمها بجائزة عمر الشريف: "ممتنة لكل لحظة أوصلتني إلى هنا"

كتب : نوران أسامة

04:06 م 11/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إطلالة هند صبري من مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 11 صورة
    هند صبري تتألق بفستان ذهبي مظرز في فعاليات مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 11 صورة
    إطلالة هند صبري من مهرجان البحر الأحمر بدورته الخامسة
  • عرض 11 صورة
    هند صبري بفستان ذهبي مطرز
  • عرض 11 صورة
    هند صبري تخطف الأنظار
  • عرض 11 صورة
    هند صبري تنشر صور من إطلالها بمهرجان البحر الأحمر
  • عرض 11 صورة
    هند صبري والنجمة الهندية عليا بعان وجولدن جلوب
  • عرض 11 صورة
    هند صبري
  • عرض 11 صورة
    هند صبري تنشر صور من فعاليات مهران البحر الأحمر
  • عرض 11 صورة
    هند صبري تتألق بفستانها الأنيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها مجموعة صور من فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وذلك بعد تكريمها بجائزة عمر الشريف.

ونشرت هند الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "للقصة أهمية بالغة، ممتنة لكل لحظة أوصلتني إلى هنا، وتشرفت بتلقي جائزة عمر الشريف ضمن جوائز جولدن جلوب في حفل توزيع جوائز البحر الأحمر السينمائية".

وأضافت: "كما كان لي شرف استلام الجائزة من سيجورني ويفر شخصياً.. لحظة ستبقى محفورة في ذاكرتي مدى الحياة".

يُذكر أن هند صبري تنتظر عرض مسلسلها "عسل أحمر" وسط كوكبة من نجوم الدراما التليفزيونية، هم: آسر ياسين، محمود حافظ، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج مريم الأحمدي. هنا

اقرأ أيضًا:

تامر حسني يستعد لحفله الخيري ويتجاهل شائعات تدهور حالته

تامر حسني يستعد لحفله الخيري ويتجاهل شائعات تدهور حالته

حرمانها من بناتها أحدثها.. شائعات طاردت شيرين عبدالوهاب في 2025

هند صبري جائزة عمر الشريف مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟