شاركت الفنانة هند صبري جمهورها مجموعة صور من فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وذلك بعد تكريمها بجائزة عمر الشريف.

ونشرت هند الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "للقصة أهمية بالغة، ممتنة لكل لحظة أوصلتني إلى هنا، وتشرفت بتلقي جائزة عمر الشريف ضمن جوائز جولدن جلوب في حفل توزيع جوائز البحر الأحمر السينمائية".

وأضافت: "كما كان لي شرف استلام الجائزة من سيجورني ويفر شخصياً.. لحظة ستبقى محفورة في ذاكرتي مدى الحياة".

يُذكر أن هند صبري تنتظر عرض مسلسلها "عسل أحمر" وسط كوكبة من نجوم الدراما التليفزيونية، هم: آسر ياسين، محمود حافظ، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج مريم الأحمدي. هنا

