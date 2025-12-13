نضال الشافعي ينتهي من تصوير فيلم "ساعة قبل الفجر"

أنهى الفنان نضال الشافعي، إلى جانب محمد مهران ومروة الأزلي، تصوير فيلمهم الجديد "ساعة قبل الفجر".

ويشارك في الفيلم نخبة من الفنانين بينهم نضال الشافعي، محمد مهران، مروة الأزلي، إضافة إلى الوجوه الصاعدة أحمد الخيال وأحمد غنيم. ويتولى الإخراج والتأليف د. أيوب الحجلي، ويعتمد الفيلم على قصة تتطور خلال لحظة محددة قبل الفجر مع إيقاع سردي وتصويري حديث.

يذكر أن نضال الشافعي عُرض له مسلسل "الأميرة ضل حيطة" خلال رمضان 2025، بطولة الفنانة ياسمين صبري، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

ويستعد للمشاركة في مسلسل "درش" مع الفنان مصطفى شعبان المقرر عرضه في رمضان 2026.