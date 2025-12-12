الستاند أب كوميديان محمد حلمي يحتفل بعقد قرانه في أجواء عائلية

"أدريانو في ضهر همام".. رقص أحمد السقا بالطبلة في زفاف فريدة ابنة محمد

يحتفل الستاند أب كوميديان، محمد حلمي بعقد قرانه اليوم الجمعة وسط أجواء عائلية ونشر صورة رومانسية من الكواليس مع زوجته عبر صفحته على "فيسبوك".

ظهر محمد حلمي في جلسة تصوير رومانسية بالأبيض والأسود، زوجته وسط تهنئة متابعيه.

وتداول رواد "السوشيال ميديا" صور من عقد قران محمد حلمي، الذي ظهر والسعادة تغمره بدخوله عش الزوجية وسط فرحة الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

محمد حلمي هو ستاند أب كوميديان وصانع محتوى يتابعه أكثر من مليون متابع، ويقوم بتقييم العديد من الاسكتشات والمواقف الكوميدية التي اشتهر بها وتلقى تفاعلا كبيرا بين متابعيه ومحبيه.

