إعلان

الستاند أب كوميديان محمد حلمي يحتفل بعقد قرانه في أجواء عائلية

كتب : مروان الطيب

11:30 م 12/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    كواليس عقد قران محمد حلمي
  • عرض 4 صورة
    محمد حلمي يحتفل بزواجه
  • عرض 4 صورة
    عقد قران محمد حلمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحتفل الستاند أب كوميديان، محمد حلمي بعقد قرانه اليوم الجمعة وسط أجواء عائلية ونشر صورة رومانسية من الكواليس مع زوجته عبر صفحته على "فيسبوك".

ظهر محمد حلمي في جلسة تصوير رومانسية بالأبيض والأسود، زوجته وسط تهنئة متابعيه.

وتداول رواد "السوشيال ميديا" صور من عقد قران محمد حلمي، الذي ظهر والسعادة تغمره بدخوله عش الزوجية وسط فرحة الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

محمد حلمي هو ستاند أب كوميديان وصانع محتوى يتابعه أكثر من مليون متابع، ويقوم بتقييم العديد من الاسكتشات والمواقف الكوميدية التي اشتهر بها وتلقى تفاعلا كبيرا بين متابعيه ومحبيه.

اقرأ أيضا:

كريم محمود عبدالعزيز يلغي متابعته لـ دينا الشربيني على إنستجرام

كارول سماحة تستعرض إطلالتها في ختام مهرجان البحر الأحمر والجمهور يعلق (صور)

الستاند أب كوميديان محمد حلمي محمد حلمي يحتفل بعقد قرانه الستاند أب كوميديان محمد حلمي على فيسبوك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة