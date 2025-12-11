خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت على سلم طائرة أثناء عودتها من أبو ظبي.

وظهرت صبري بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية قميصًا باللون الوردي الفاتح مع بنطال جينز بقصة الشارلستون، وحذاء رياضي بنفس درجة القميص.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت أعلنت غيابها عن الأعمال الدرامية في هذا التوقيت، وذلك في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي".

وقالت ياسمين إنه من الصعب ظهورها في أي أعمال درامية في رمضان المقبل، نظرًا لانشغالها بعدد من المشاريع الفنية الأخرى، بالإضافة إلى تصوير فيلم حاليًا.

