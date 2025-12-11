إعلان

على سلم الطائرة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

كتب : نوران أسامة

03:25 م 11/12/2025
    ياسمين صبري بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها
    ياسمين صبري تخطف الأنظار
    ياسمين صبري تتألق بإطلالتها الكاجوال
    ياسمين صبري على سلم الطائرة

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت على سلم طائرة أثناء عودتها من أبو ظبي.

وظهرت صبري بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية قميصًا باللون الوردي الفاتح مع بنطال جينز بقصة الشارلستون، وحذاء رياضي بنفس درجة القميص.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت أعلنت غيابها عن الأعمال الدرامية في هذا التوقيت، وذلك في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي".

وقالت ياسمين إنه من الصعب ظهورها في أي أعمال درامية في رمضان المقبل، نظرًا لانشغالها بعدد من المشاريع الفنية الأخرى، بالإضافة إلى تصوير فيلم حاليًا.

