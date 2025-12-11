يستعد المطرب عمر كمال، لطرح أغنية "يهون عليا"، اليوم الخميس، بعد أزمته مع ملحنها فارس فهمي.

وطرح عمر كمال بوستر الأغنية عبر صفحاته في مواقع التواصل، استعدادا لطرحها مساء اليوم، وذلك بعد الأزمة التي أثارها ملحن الأغنية فارس فهمي، ومطالبته بالتراجع عن طرحها.

وقال فارس في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في موقع فيسبوك: "رسالة للنجم عمر كمال، أنا لما اتكلمت عن أغنية (الشيلة كاملة)، وهاجمت حمزة نمرة، إنت سبق وهددتني إنك هتشيل من الألبوم الأغنيتين بتوعي (الشيلة كاملة) ، و(تهون عليا)، من ألبومك".

وتابع: "ولما إنت نزلت الجزء الأول من أغاني ألبومك، الناس قعدت تقول لك الحمد لله أن محمد فؤاد ما غناش الأغاني دي، وكلهم حطوا عليك، فاستعنت بـ فارس فهمي، وطلعت بكارت (الشيلة كاملة)، وبفضل الله سبحانه وتعالى كسرت الدنيا، وأنا قلت الكلام ده قبلها بيومين".

وأضاف فارس فهمي: "أنا بقى عايزك ترجع تاني للتهديد بتاعك، ولما تنزل الجزء الثاني من ألبومك شيل الأغاني بتاعتنا، ووريني الناس اللي إنت حافظ أساميهم زي اسمك هيعملوا لك إيه".

وقام فارس فهمي مؤخرا بحذف الفيديو الذي هاجم به عمر كمال، مؤكدا تراجعه عن المطالبة بعدم طرحها.

يذكر أن أغنية "تهون عليا" من كلمات أحمد شكري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع توما.