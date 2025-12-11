إعلان

يسرا تهنئ منى زكي بعد عرض فيلم "الست".. والأخيرة: "شجعتينا وكبرتينا"

كتب : نوران أسامة

02:52 م 11/12/2025

يسرا ومنى زكي

هنأت الفنانة يسرا الفنانة منى زكي بعد العرض الخاص لفيلم "الست" الذي أقيم في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ونشرت يسرا مقطع فيديو وثقه أحد الحضور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت خلاله: "الفيلم فوق الروعة وإنتي عظيمة".

وردت منى زكي عليها قائلة: "شجعتينا وكبرتينا، أشكرك يا سيفا، لازم الناس تعرف قد إيه إنت عظيمة وبتقفي معانا كلنا، بنحبك، إنتي كبيرة وغالية على قلوبنا وفوق رأسنا".

وشهد العرض حضور صناع ونجوم الفيلم، منهم منى زكي التي جسدت شخصية أم كلثوم، سيد رجب في دور والدها، أحمد خالد صالح في دور شقيقها، محمد فراج في دور أحمد رامي، ياسمينا العبد، وغيرهم.

يسرا-ومنى-زكي

يسرا منى زكي فيلم الست

