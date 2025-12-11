إعلان

بفستان جرئ.. صبا مبارك تتألق في مهرجان البحر الأحمر على السجادة الحمراء

كتب : سهيلة أسامة

03:33 م 11/12/2025

صبا مبارك

تألقت الفنانة صبا مبارك أثناء حضورها عرض فيلم "صوت هند رجب" ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ونشرت صبا الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت على السجادة الحمراء بفستان رمادي أنيق بدون أكتاف، وقفازات سوداء طويلة.

وعلقت: "من عرض الفيلم الذي حاز على أطول تحية وتصفيق في العالم، الصوت عمره ما بيموت".

الفيلم من تأليف وإخراج كوثر بن هنية، وهو إنتاج تونسي فرنسي مشترك، وشارك فيه عدد من نجوم هوليوود، من بينهم براد بيت، خواكين فينيكس، وروني مارا، بالإضافة إلى مساهمة المخرجين ألفونسو كوارون، وجوناثان جليزر، ونخبة من الشخصيات العالمية البارزة.

صبا مبارك مهرجان البحر الأحمر فيلم صوت هند رجب إنستجرام

