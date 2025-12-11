إعلان

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

03:39 م 11/12/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و10 قروش، بينما استقر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء البيع.

بنك الإسكندرية: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

