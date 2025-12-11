الحكومة البلغارية تستقيل وسط مظاهرات حاشدة تجتاح البلاد

وكالات

استقالت الحكومة البلغارية، فيما تجتاح المظاهرات الحاشدة البلاد، قبل أسابيع من الانضمام لمنطقة اليورو.

وفيما سبق قدّمت أحزاب المعارضة في بلغاريا طلباً للتصويت على سحب الثقة من حكومة الأقلية برئاسة روزن جيليازكوف، وذلك قبل أسابيع قليلة من استعداد الدولة الواقعة في البلقان للانضمام إلى منطقة اليورو.

وجاء تقديم الطلب يوم الجمعة في أعقاب موجة احتجاجات واسعة، وصفتها المعارضة بأنها تعكس إخفاق السياسات الاقتصادية للحكومة.