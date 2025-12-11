إعلان

الحكومة البلغارية تستقيل وسط مظاهرات حاشدة تجتاح البلاد

كتب : مصراوي

03:41 م 11/12/2025

احتجاجات بلغاريا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

استقالت الحكومة البلغارية، فيما تجتاح المظاهرات الحاشدة البلاد، قبل أسابيع من الانضمام لمنطقة اليورو.

وفيما سبق قدّمت أحزاب المعارضة في بلغاريا طلباً للتصويت على سحب الثقة من حكومة الأقلية برئاسة روزن جيليازكوف، وذلك قبل أسابيع قليلة من استعداد الدولة الواقعة في البلقان للانضمام إلى منطقة اليورو.

وجاء تقديم الطلب يوم الجمعة في أعقاب موجة احتجاجات واسعة، وصفتها المعارضة بأنها تعكس إخفاق السياسات الاقتصادية للحكومة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتجاجات بلغاريا استقالت الحكومة البلغارية الانضمام لمنطقة اليورو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
اصطياد تمساح الزوامل بعد أسبوع من البحث والهدوء يعود للشرقية -صور
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟