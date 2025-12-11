تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، سير الأجواء الانتخابية وإقبال المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وجاءت متابعة المحافظ من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأوضح المحافظ أن اليوم الأول مر بصورة جيدة، وشهد إقبالاً كثيفاً في لجان السباعية، بينما كان الإقبال متوسطاً في باقي اللجان، كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت سريعاً مع "بعض الخروقات البسيطة" التي تم رصدها أمس.

وأكد اللواء كمال أنه تم الاطمئنان على سير الانتخابات في 152 لجنة موزعة على الدوائر الثلاث التي تجرى بها الإعادة، مشيراً إلى أن غرف العمليات لم تسجل ورود أي شكاوى أو وقوع أي خروقات جديدة حتى الآن في اليوم الثاني.

وشدد المحافظ على مواصلة تكثيف الجهود من مسئولي المحليات بالتعاون مع الجهات المختصة، لتقديم الدعم اللوجستي والإداري الكامل أمام اللجان الانتخابية، لضمان توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع وأداء أصواتهم في سهولة ويسر.