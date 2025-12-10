في مشهد مفاجئ هز شارع التسعين الجنوبي أمام بوابة (3) للجامعة الأمريكية داخل كمبوند أزاد، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن سقوط شخص من ارتفاع شاهق في حادث أثار حالة من الذعر بين المارة.

على الفور انتقلت قوات الشرطة إلى الموقع، وُثر على جثة رجل ملقاة أسفل أحد المباني السكنية، وسط حالة من الارتباك التي سيطرت على سكان الكمبوند وشهود العيان.

وحسب المعاينة الأولية، تبين أن الضحية سقط من الدور السادس في ظروف لا تزال محاطة بالغموض. وسارعت الجهات المختصة بتطويق المكان للحفاظ على مسرح الحادث، بينما شرع فريق من المباحث في استجواب السكان والأمن الإداري للمجمع السكني، في محاولة لتحديد ملابسات السقوط وما إذا كان حادثًا عرضيًا أم أن هناك شبهة جنائية تقف وراءه.

وقال عدد من الشهود إنهم فوجئوا بصوت ارتطام قوي، ليكتشفوا لاحقًا جثة الشخص ممدة على الأرض، ما دفعهم إلى الاتصال الفوري بالنجدة. كما باشرت النيابة إجراءاتها من خلال معاينة موقع البلاغ ونقل الجثمان إلى المشرحة لاستكمال التحقيقات الفنية والطب الشرعي.

في انتظار نتائج التحقيق، يبقى السؤال: هل كان السقوط قضاءً وقدرًا أم أن خلف الجدران ما زال ما هو غير مُعلن؟