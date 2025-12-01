علقت الفنانة عبير صبري على اعتذار شقيقتها الإعلامية مروة صبري للفنانة دينا الشربيني، على ما بدر منها من تصريحات هاجمت فيها الأخيرة، عقب انفصال الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن آن الرفاعي، في برنامج "قعدة ستات"، عبر شاشة قناة "ألفا اليوم".



وقالت عبير صبري إنه تقف في سند وضهر لشقيقتها دائمًا، وذلك في لقائه عبر برنامج "عرب وود".



ورفضت عبير صبري التعليق بشكل مباشر على الأزمة، واكتفت بقول: "مش هتكلم عن اي حاجة هي مروة ترد ـنا مردش، هي في الآخر مذيعة شاطرة وناجحة وجميلة ومحبوبة وليها جمهور كبير وأنا أول جمهورها".



اعتذار مروة صبري لـ دينا الشربيني



يذكر أن الإعلامية مروة صبري اعتذرت لـ دينا الشربيني على ما بدر منها، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وقالت: "الصلح خير، أنا غلط ومش عيب لما نغلط نعتذر، رغم إني مقصدتش الإساءة ليها ومكنش عندي سوء نيه لكن مؤكد أن الشجاعة الأدبية تستوجب الاعتذار".



في سياق متصل، أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز انفصاله عن والدة بناته آن الرفاعي عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل، هتظل أم بناتي وأنا أبوهم".



النجم كريم محمود عبدالعزيز يجمعه عمل فني سينمائي مع دينا الشربيني في فيلم "طلقني"، والمقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.



