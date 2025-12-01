تعرف على شروط حضور حفل أنغام في بانوراما الأهرامات اليوم

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على توجيه نصيحة هامة إلى زوجها الرابع المخرج المنفذ أحمد جمال، بعد احتفالها بالزواج.

وتحدثت الفنانة رانيا يوسف، والتي تدخل اليوم عامها الـ52، إذ ولدت في مثل هذا اليوم 1 ديسمبر عام 1973، عن النصيحة، خلال ظهورها مع زوجها عبر قناة النهار.

وقالت رانيا يوسف: "قلت له على السوشيال ميديا، هنتشتم ويتقال علينا كلام بايخ، لأن كل واحد ماسك موبايل، بيقول رأيه حتى لو محدش طلبه، وفيه ناس هتبقى سخيفة، وناس لطيفة".

وتابعت: "أنا واخدة على المواضيع دي، خلاص اتعودت، هو لسه مخضوض من الحكاية دي، بس شوية شوية هيتعود".

وردت رانيا، على سؤال، عن مدى تدخل زوجها في اختيار ملابسها، أو طلب منها تغيير فستان ما قبل خروجها من المنزل .

وأجابت: "لغاية دلوقتي لأ، ومن الحاجات الجميلة فيه، إنه متفاهم وفاهم شغلنا، وفاهمين الدنيا ماشية إزاي".

ويعد المخرج أحمد جمال، رابع تجربة زواج لـ رانيا يوسف، بعد 3 زيجات هم "المنتج محمد مختار واستمر زواجهما 11 عاما، وكريم الشبراوي واستمر زواجهما لمدة عام، ورجل الأعمال طارق عزب واستمر زواجهما لمدة 5 سنوات.

تصريحات رانيا وزوجها المخرج أحمد جمال