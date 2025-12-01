بعد تصدرها التريند..هاني فرحات يروج لحفله مع أنغام بالأهرامات

روج الموسيقار الكبير هاني فرحات، لحفله مع النجمة أنغام الذي يقام مساء اليوم الإثنين بمنطقة الأهرامات.

ونشر فرحات، بوستر الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مباشر الليلة بجانب أهرامات الجيزة".

وتصدر اسم أنغام، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب حفلها في الأهرامات قبل إقامته بساعات قليلة.

ويقود حفل أنغام المايسترو الكبير هاني فرحات الذي يتولى قيادة الأوركسترا المصاحبة لها، ليُقدّم معها تجربة موسيقية مفعمة بالإحساس والفخامة.

وكانت "تذكرتي" أتاحت 6 فئات للتذاكر للجميع بشان حفل أنغام بالأهرامات، وأوضحت أيضا أن الأبواب سيتم فتحها قبل ميعاد الحفل بساعة، والالتزام بالزي الرسمي اللائق، وغير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته، وعدم دخول الأطفال الأقل من 12 سنة، وعدم التصوير، وغير مسموح باسترجاع أو استبدال التذاكر.