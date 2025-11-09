بالصور.. أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في عزاء والد محمد رمضان

بعد دعم مي عمر لـ آن الرفاعي.. أول رد من دينا الشربيني

حرص الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا على تقديم واجب العزاء في والد النجم محمد رمضان.

ونشر برنامج "ET بالعربي"، مقطع فيديو عبر موقع "انستجرام"، يرصد لحظة وصول أحمد خالد صالح وهنادي مهنا العزاء المقام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

توافد نجوم الفن والمجتمع على عزاء والد محمد رمضان، المقام حاليًا بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر، أبرزهم الفنان سيد رجب، الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنان عصام السقا، الفنانة دينا فؤاد، وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك.

شيع جثمان والد الفنان محمد رمضان من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن منهم: أحمد شاكر عبداللطيف، أحمد سلامة.

كان الفنان محمد رمضان أعلن وفاة والده، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا إليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥)".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء وكتابة نعي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعوا له بالرحمة والمغفرة ولـ محمد رمضان وشقيقه محمود وأسرتهما بالصبر على الفراق.

