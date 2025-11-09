عمرو وهبة بعد خسارة الزمالك السوبر أمام الأهلي: "أنا زهقت"

أعرب الفنان عمرو وهبة عن استياءه من فشل فريق الزمالك في الفوز ببطولة السوبر المصري، بعد الخسارة أمام الأهلي بهدفين دون رد.

وكتب "عمرو وهبه"، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "أنا زهقت ومبقتش فاهم موضوع الزمالك ده بجد والله.. معقوله يعنى شيكو وهشام ماجد يكونو بيفكرو غلط".

توج فريق كرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الـ 16 على حساب فريق الزمالك بنتيجة 2/0.

يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في الموسم الدرامي لرمضان 2025 من خلال مسلسل "شباب امرأة"، بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، جوري بكر، رانيا منصور، وطارق النهري، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.

