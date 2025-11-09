بسمة بوسيل تنشر صورًا من عيد ميلاد ابنها آدم بحضور طليقها تامر حسني

محمد رمضان يستقبل المعزين في وفاة والده بمسجد الشرطة

شاركت المطربة بسمة بوسيل متابعيها على السوشيال ميدياـ، صورًا جديدة من عيد ميلاد نجلها آدم،في أجواء عائلية مليئة بالدفء والفرح، بحضور طليقها المطرب تامر حسني وابنتيهما تاليا وأمايا.

ونشرت بسمة صورًا من عيد ميلاد آدم، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي تقضي أوقاتًا ممتعة مع أبنائها.

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

