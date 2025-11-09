إعلان

"سندريلا".. جومانا مراد تنشر فيديو من أحدث ظهور لها

كتب : نوران أسامة

04:20 م 09/11/2025
شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها مقطع فيديو جديدًا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، من حضورها فعاليات حفل "جراند بول" الذي أقيم في قصر عابدين.

وظهرت جومانا في الفيديو بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا باللونين الأصفر والأسود.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع المقطع، وجاءت أبرز التعليقات: "قمرة"، "سندريلا"، "جمال وشياكة ورقي"، "ربنا يحفظك حبيبتي قمر"، و"أحلى وأشيك واحدة في الدنيا".

يُذكر أن آخر أعمال جومانا مراد كان مسلسل "أم 44"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته سمية الخشاب وفاطمة الصفي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

جومانا مراد إنستجرام سندريلا قصر عابدين

