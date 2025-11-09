بالفيديو| دانا حمدان توثق حضورها حفل "ذا جراند بول" في قصر عابدين

"من أميرات ديزني".. ريهام حجاج تتألق بحفل "ذا جراند بول الملكي" في قصر

شاركت الفنانة دانا حمدان جمهورها مقطع فيديو وثقت خلاله فعاليات حفل "ذا جراند بول" الذي أقيم في قصر عابدين مساء أمس السبت 8 نوفمبر.

ونشرت دانا الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "مذهل"، وظهرت خلاله بإطلالة بسيطة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاء أبرزها: "واو"، "إيه القمر ده يا دانا"، "ما شاء الله عليكي"، "قمر وجميلة الجميلات"، و"ربنا يحفظك".

يُذكر أن (The Grand Ball) الملكي يُعد من أرقى وأقدم الحفلات الملكية في أوروبا، وانطلقت نسخته الأولى في إمارة موناكو عام 1954، تحت رعاية الأمير رينيه الثالث والأميرة غريس كيلي، واستمر تنظيمه سنويًا تحت إشراف الأمير ألبير الثاني.

ويهدف الحفل إلى الاحتفاء بالفنون والثقافة والذوق الرفيع، مع دعم المبادرات الإنسانية والخيرية حول العالم، حيث يجمع بين العائلات الملكية والنبلاء وقادة المجتمع والدبلوماسيين في أمسية تمثل رمزًا للأناقة والرقي والتعاون الإنساني.

