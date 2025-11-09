علّقت الفنانة شهيرة على ظهور الإعلامي عمرو أديب مرتديًا (الجلابية) والشال على الهواء خلال برنامجه "الحكاية"، المعروض عبر فضائية "MBC مصر".

وكتبت شهيرة على حسابها بموقع "فيسبوك": "يا عمرو، النهاردة عملت أحلى فقرة، وانت لابس الجلابية، وعبرت فيها عن حبك لوطنك ولأزياء بلدك واحترامك لكل تفاصيل ملابس أهل بلدك، كنت جميلًا ومتحمسًا للمواطن اللي جاء المتحف المصري بالجلابية المصرية، وكله كان ماشي حلو لحد ما حشرت الزمالك في الموضوع ليه؟ مش فاهمة، عمومًا تمنياتي بالتوفيق للأحسن".

وكان الإعلامي عمرو أديب علّق في برنامجه على الجدل الذي أثارته سمر فودة، ابنة المفكر فرج فودة، بعد تعليقها على صورة لرجل وزوجته من الصعيد يرتديان الجلباب داخل المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أن الجلباب لا يمثل مصر، ما أثار موجة انتقادات واسعة ضدها.

