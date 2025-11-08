علاء مبارك ينعى والد الفنان محمد رمضان

نعى علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والد الفنان محمد رمضان الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة.

نشر علاء مبارك صورة أرشيفية للفنان محمد رمضان مع والده ونعاه قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ البقاء والدوام لله وربنا يرحمه ويغفر له ، عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وألهمكم الصبر والسلوان".

وكان الظهور الأخير للفنان محمد رمضان في عزاء السيناريست أحمد عبدالله الذي أقيم مساء الجمعة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وذلك قبل ساعات من استقبال عزاء والده في نفس المسجد غدا الأحد.

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه الجديد "أسد" وتدور الأحداث في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمدالفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكمالعباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

