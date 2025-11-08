WATCH IT تشارك كمنصة عرض حصرية بمهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت منصة WATCH IT عن مشاركتها كمنصة عرض حصرية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته السادسة والأربعين، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من أبرز صنّاع السينما في مصر والعالم.

وتتواجد WATCH IT ضمن السوق الخاص بالمهرجان، بهدف التفاعل مع المشاركين. كما ستشارك في الندوات والحوارات التفاعلية (Panel Talks) ضمن الفعاليات .

WATCH IT

هي منصة رائدة في تقديم محتوى ترفيهي مصري. من الإنتاجات الأصلية إلى مكتبة من المسلسلات، والأفلام، والبرامج، وروائع من محتوى التراث المصري.

مهرجان القاهرة السينمائي

تأسس عام 1976، ويعد واحدًا من أبرز المهرجانات في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف (A) من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).