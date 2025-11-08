خاص| حقيقة تدهور حالة محمد منير الصحية ونقله للرعاية المركزة

كتب- مصطفى حمزة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباء عن تدهور حالة "الكينج" المطرب الكبير محمد منير، ونقله إلى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، وهو الأمر الذي نفاه مصدر مقرب منه في تصريح خاص لـ"مصراوي".

وقال المصدر المقرب إن منير شعر ببعض التعب بالفعل، وذهب إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتي انتهى منها، وتواجد في غرفة عادية ولم يدخل الرعاية المركزة، ومن المقرر أن يعود اليوم إلى بيته.

كان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أكد تواصله مع منير وطمأن جمهوره على حالته الصحية.

وأشار مصطفى كامل في بيان صحفي إلى أن منير شعر ببعض الإرهاق والتعب، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية روتينية والاطمئنان على حالته.