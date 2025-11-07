فستان جرئ بفتحة ساق.. كاتي بيري تستعد لحفلها الليلة في باريس

فستان لامع ومُبهج.. هيفاء وهبي تستعرض إطلالتها قبل حفلها الليلة في عمان

خضعت النجمة العالمية، كاتي بيري لجلسة تصوير جديدة في باريس، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت كاتي مرتدية فستان جرئ بفتحة ساق خطفت به الأنظار وكتبت: "سأغني أغنية جديدة لايف لأول مرة الليلة في ليون ضمن جولتي الغنائية".

تصدرت النجمة العالمية، كاتي بيري محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعد تأكيد وجود علاقة رومانسية بينها وبين رئيس وزراء كندا الأسبق جاستن ترودو.

والتقطت عدسات الباباراتزي صورا للثنائي وهما يستمتعان بوقتهما على متن يخت في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، إذ ظهر ترودو وهو يحتضن بيري.

وشوهد الثنائي مؤخرا بالعديد من المناسبات والأماكن العامة، ولم يؤكدا بشكل رسمي عن وجود علاقة بينهما.

وأعلنت كاتي بيري انفصالها عن خطيبها الممثل أورلاندو بلوم بشهر يونيو الماضي، بعد علاقة دامت لسنوات منذ خطوبتهما عام 2019، وهي العلاقة التي أنجبا خلالها ابنتهما ديزي.

يذكر أن كاتي بيري تواصل إحياء عدد من الحفلات الغنائية حول العالم ضمن جولتها الغنائية "Katy Perry the Lifetimes tour".

