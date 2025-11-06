"أجمل عيون".. نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

بعد تأجيله بسبب قضية اعتداء جنسي.. طرح أول برومو لفيلم "مايكل جاكسون"

خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت صورها تفاعلًا واسعًا من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نيللي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة، إذ ارتدت فستان أسود طويل، واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الإعجاب من متابعيها، وجاءت أبرزها: "واو خطيرة"، "قمر"، "جمدان"، "أجمل فنانة والله"، "بحبك أوي"، "الجميلة نيللي"، "أجمل عيون".

وكانت آخر مشاركات نيللي كريم في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "إخواتي"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يُذكر أن نيللي كريم تستعد حاليًا للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية الجديدة، من بينها فيلم "الست" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

