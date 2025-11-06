رفض الشاعر تامر حسين، انتقاد صناع أغنية "في كل الأماكن"، بعد طرح المطرب عمر كمال للأغنية، والتي كان من المقرر أن يقدمها المطرب محمد فؤاد.

ونشر الشاعر تامر حسين، عبر صفحته في موقع فيسبوك، فيديو كليب الأغنية التي طرحها المطرب عمر كمال، أمس الأربعاء.

وعلق أحد متابعي صفحة تامر حسين، وكتب: "مع احترامي لكل فريق العمل وجمال الأغنية كده، إلا إن محمد فؤاد كان هيضيف أكتر للأغنية ودي وجهة نظر".

ورد الشاعر تامر حسين: "حد قالهُ مابضيفش؟ انتوا بتلومونا على قرار شخصي للفنان محمد فؤاد ليه؟".

وتابع: "الأغاني كت معمولة عشانه اختلف مع المُنتج ومحصلش نصيب ذنب المُبدعين إيه؟ أرجوكم شوية منطق بلاش حُبكم لفنان يخليكوا مش شايفين الحقيقة".

وطرح المطرب عمر كمال عبر قناته في موقع يوتيوب، "في كل الأماكن"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام.

وتعد "في كل الأماكن"، من أبرز الأغاني التي تم تسريبها بصوت المطرب محمد فؤاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل حول انتقال أغاني الألبوم إلى المطرب عمر كمال.

أغنية "في كل الأماكن".

https://youtu.be/NBOsmyVxYaA?si=_NC4dj6QJP1tnqhs