مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يطلق بوستر دورته الـ 15

كتب : منال الجيوشي

11:57 ص 06/11/2025
    مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أطلقت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بوستر الدورة الخامسة عشرة، والتي ستقام في الفترة من 30 مارس وحتى 6 أبريل 2026، وتحمل الدورة اسم المخرج المصري العالمي الكبير يوسف شاهين بمناسبة مئويته.


بوستر الدورة الـ 15 من تصميم الفنان الشاب محمود إسماعيل، والذي صرح قائلا : البوستر مستوحي من شخصية يوسف شاهين وحيويته وعالمه الديناميكي، حيث ينتقل شاهين داخل فضاء بصري يجمع معالم بعض الدول الأفريقية ومنها مصر مما يعكس وحدة القارة وتنوعها، أما الضوء المنبعث من العمق فيرمز إلى تجدد الروح السينمائية التي لا تتوقف عن المضي قدما، حيث يصبح البوستر احتفاء بتراث السينما الأفريقية وشخصية شاهين المصرية الأفريقية التي كانت وما تزال رمزا للحركة والحرية والفكر المتمرد في الفن السابع

كما صرحت إدارة المهرجان بأنها سوف تصدر طبعة خاصة من كتاب "يوسف شاهين نظرة الطفل.. وقبضة المتمرد" للناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس بالتعاون والشراكة مع دار الشروق.


مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين، وبرعاية وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، وبدعم من وزارات الخارجية والشباب والرياضة ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري ومؤسسة " كيميت للسلام والمعرفة"

