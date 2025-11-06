موعد ومكان جنازة المؤلف أحمد عبدالله

أعلنت نقابة المهن السينمائية، موعد ومكان تشييع جنازة المؤلف الراحل أحمد عبد الله، وذلك بعد وفاته مساء أمس الأربعاء.

ونعت نقابة المهن السينمائية المؤلف الراحل أحمد عبد الله ، عبر صفحتها في موقع فيسبوك.

وكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم، ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل السيناريست الكبير أحمد عبد الله".

وتابعت :" نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان".

و اضافت: "الجنازة: اليوم الخميس الموافق 6 / 11 / 2025، بعد صلاة الظهر بمسجد السراج المنير - أمام حي الدقي، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

وأعلن المنتج أحمد السبكي، مساء أمس الأربعاء، وفاة المؤلف الراحل أحمد عبدالله.

ونشر السبكي، نعيًا عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، كتب: "تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، والمنتج أحمد السبكي وكافة العاملين بها، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الكبير احمد عبدالله، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته".

وكتب المؤلف الراحل أحمد عبد الله، مجموعة من أبرز الأفلام ، ومنها الفرح، يانا يا خالتي، المحكمة، الحرامي والعبيط، كبارية، صباحو كدب، قصة الحي الشعبي، لخمة رأس، عيال حبيبة، فول الصين العظيم، غبي منه فيه، اللمبي، ابن عز، 55 اسعاف، الناظر"، وغيرها.